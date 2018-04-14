Испанцу грозит штраф в 900 евро за брошенную на дороге собаку

Прокуратура Астурии требует выписать местному жителю штраф в размере 900 евро за то, что он оставил свою собаку на трассе в муниципалитете Альер.

Сообщается, что инцидент произошёл в июне 2016 года. Владелец собаки, находившийся за рулём автомобиля, остановился на трассе, вывел пса, и, не позволив ему забраться обратно в салон, уехал.

Беспородная собака чёрного окраса была найдена следующим утром на трассе AS-253 неподалёку от Энтрепеньяс, со стёртыми подушечками лап. Она не была чипирована.

Владельца пса обвиняют в жестоком обращении с животными. Помимо штрафа прокуратура требует запретить ему на срок один год заводить животных, а также обязать оплатить судебные издержки и расходы на содержание собаки в приюте.