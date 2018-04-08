Испанца судят за то, что он заставлял свою девушку скрывать тело от окружающих

Суд Теруэля постановил заключить под стражу мужчину, который заставлял свою девушку всегда носить на улице пальто, чтобы не показывать своё тело другим мужчинам, а также склонять голову и не смотреть на прохожих.

В обвинительном заключении сообщается, что на теле женщины были обнаружены следы травм. Решение о заключении под стражу было принято, поскольку мужчина был признан опасным для окружающих. Суд также запретил ему приближаться к жертве на расстояние менее 200 м или общаться с ней, пока дело открыто.

Жертва в своих показаниях отметила ревнивый и агрессивный характер своего партнёра, что нашло выражение в физическом и психологическом насилии. Во время одного из инцидентов подсудимый ударил женщину по голове, из-за чего она упала с лестницы и подвернула лодыжку, в другом случае – нанёс ей удар по лицу из-за поста в социальных сетях, а однажды угрожал ножом.

Женщине удалось сбежать и обратиться в полицию.

Задержанный отрицает обвинения. При этом суд отмечает, что он не дал логичных и связных показаний.