Интернет-проект позволил виртуально возложить цветы в День Богоматери Пилар

В этом году жители разных стран получили возможность принять участие в возложении цветов к статуе Богородицы 12 октября без личного присутствия в Сарагосе, где в этот день проходят масштабные празднества в честь Дня Богоматери Пилар. Цветы можно было заказать заранее через специальный веб-сайт.

Инициатива принадлежит компании Doce de Octubre Eventos, которую основали молодые предприниматели из Арагона. Букеты были предоставлены Ассоциацией флористов, а доставили их члены Волонтёрского корпуса Сарагосы, пишет Europa Press,.

Церемония традиционного чествования Богоматери, для участия в которой было зарегистрировано 704 группы из 15 стран, началась в 07:00. В ходе церемонии цветы выкладывают вокруг высокого постамента с фигурой Богородицы, установленного на площади Пласа-дель-Пилар, рядом с базиликой.

Как сообщили в компании, заказы поступали как из различных регионов Испании, так и из других стран. За две недели работы сайта его посетили более 12 тысяч интернет-пользователей из 20 стран, а в социальных сетях проект привлёк внимание более 53 тысяч человек. Наибольший интерес проявляли жители Мексики, Колумбии, Аргентины, Перу и США, также были заказы из Италии, Великобритании, Мексики, Панамы, Индонезии и Австралии.