Инспекторы парковой службы Малаги будут ездить на электромобилях

Четыре электромобиля заменят пять автомобилей с дизельным двигателем, которые до этого использовались инспекцией по экологической устойчивости. Отныне инспекторы, в ведении которых находятся зелёные зоны, будут передвигаться на электромобилях Nissan Leaf с нулевыми выбросами углекислого газа.

Дизельные автомобили инспекции проезжали в среднем 9 тысяч километров в год, а общий расход топлива за 12 месяцев составлял около 2400 литров. Углеродный след, таким образом, составлял около тонны на каждый автомобиль, а с переходом на электромобили этот показатель будет сведён к нулю.

Инициатива направлена на снижение выбросов газов в Малаге и сокращению экологического воздействия.

Проект стал возможен, благодаря системе долгосрочной аренды. Ежегодные выплаты за каждый автомобиль будут составлять немногим более 7 тысяч евро. Контракт с компанией Alquiber Quality заключен на 4 года с возможностью продления ещё на два года.