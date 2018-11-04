Инфанта Кристина вернулась в королевский дворец по случаю юбилея королевы Софии

Инфанта Кристина впервые за долгое время была замечена в Королевском дворце Сарсуэла вместе с королём Испании Фелипе VI и королевой Летисией. Поводом для встречи стал 80-летний юбилей королевы Софии. На праздновании 2 ноября присутствовала и вторая сестра испанского монарха Элена.

Четыре с половиной месяца назад мужа инфанты Кристины Иньяки Урдангарина посадили в тюрьму по «делу Ноос». На фоне скандала инфанта не присутствовала на праздновании дня рождения своего отца Хуана Карлоса I 5 января. На этот раз донья Кристина прибыла в Сарсуэлу вместе со своими четырьмя детьми по приглашению королевы Софии.

Испанский королевский дом опубликовал фотографию, на которой дон Хуан Карлос и донья София впервые с 2011 года предстали вместе со всеми детьми. Последнее фото инфанты Кристины рядом с королём Фелипе VI и королевой Летисией, в свою очередь, датируется 6 марта 2014 года. Снимок был сделан на кладбище в Афинах во время мероприятия, посвящённого памяти короля Греции Павла I.

На официальном фото на крыльце Сарсуэлы в первом ряду по центру расположилась донья София, по левую руку от неё встали дон Хуан Карлос и инфанта София, по правую – дон Фелипе, донья Летисия и принцесса Леонор, а во втором ряду расположились инфанты Элена и Кристина за спиной своей матери и её внуки по бокам.