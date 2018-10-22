Iberia присоединилась к акции по борьбе с раком

Авиакомпания Iberia добавила розовых оттенков на борту своих самолётов по случаю Дня борьбы с раком груди, чтобы привлечь внимание к необходимости предупреждения этого заболевания, от которого страдает каждая восьмая женщина.

Авиалиния присоединилась к акции солидарности в сотрудничестве с компанией Solán de Cabras и Испанской ассоциацией по борьбе с раком (AECC).

На борту самолётов появились подголовники с лозунгом «самое важное путешествие – это твоя жизнь» и другие элементы, символичного розового цвета с информацией о важности предупреждения рака. На внутренних рейсах следованием из Мадрида по прибытию в пункт назначения бортпроводники раздавали пассажирам бутылки с водой Solán de Cabras, которые также сменили свой традиционный синий цвет на розовый.