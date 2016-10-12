Хулио Иглесиас ради беженцев простился с любимыми джинсами

Певец Хулио Иглесиас передал свои любимые джинсы организаторам благотворительного аукциона Jeans for Refugees. Он проводится с целью сбора средств для Международного комитета спасения (IRC), созданного Альбертом Эйнштейном в 1933 году для оказания помощи беженцам.

Проект Jeans for Refugees был создан английским дизайнером Джони Даром в сотрудничестве с онлайн-аукционом Catawiki. Его уже поддержали более 100 деятелей моды, искусства, телевидения, музыки и кинематографа. В минувшую пятницу начался новый этап акции, к которому присоединились Иглесиас, Виктория Бэкхем, редактор журнала Vogue Анна Винтур, британский певец Сэм Смит, актриса и певица Оливия Ньютон-Джон и Карла Бруни. Он продлится до 14 октября. В число прочих знаменитостей, поддержавших инициативу, также вошли Шэрон Стоун, Пинк, Кейт Мосс и Дэниэл Рэдклифф. Все они пожертвовали свои любимые джинсы, которые впоследствии были переделаны Даром и выставлены на аукцион.

На сегодняшний день в рамках акции собрано более 70 000 евро. По словам организаторов, самыми ожидаемыми лотами стали джинсы Шэрон Стоун и Кейт Мосс. Стоимость каждой пары уже составляет около 6 000 евро. Джинсы певицы Пинк и модели Эль Макферсон стоят более 5 000 евро, а джинсы актрисы Эммы Уотсон – 3 800 евро.

На данный момент на торги выставлены 54 пары джинсов. Ожидается, что в скором времени коллекцию пополнят брюки Педро Альмодовара и актрисы Уны Чаплин. Проект завершится 30 октября. По прогнозам генерального директора Catawiki в Испании и Португалии Алехандро Санчеса, "наиболее активными торги станут на их заключительном этапе". "Мы уверены, что собранные на сегодняшний день средства составляют лишь малую толику сумм, которые мы увидим по окончании аукциона", - подчеркнул Санчес.