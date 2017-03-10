Хуан Карлос выступил в защиту корриды

Бывший король Испании Хуан Карлос поддержал представителей мира тавромахии и высказался в ее защиту как "классического и современного искусства, которое своим посылом, эстетикой и значением повлияло на многие другие его виды". Как сообщает издание El Diario, экс-монарх вручил IX Премию газеты ABC в области тавромахии тореадору Хосе Антонио Моранте, более известному как Моранте де ла Пуэбла.

По словам Хуана Карлоса, премия газеты ABC стала очередным поводом "подчеркнуть ценности, связанные с тавромахией, которая с давних времен является частью реальности для Испании и других братских наций". Он также отметил, что традиция боя быков оказала свое влияние "на живопись, литературу, сценическое искусство и музыку", и поблагодарил заводчиков за их труд.

В свою очередь, Моранте де ла Пуэбла поблагодарил короля за присвоенную ему награду и подчеркнул, что она в очередной раз объединила "монархию и тавромахию" благодаря присутствию Хуана Карлоса на церемонии. "Я очень взволнован тем, что за два десятилетия выступлений мне удалось сохранить классический стиль боя быков во времена, когда все современное заполняет наши дома и нашу повседневную жизнь и лично у меня вызывает скуку", - отметил тореадор.