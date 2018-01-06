Хуан Карлос отпраздновал 80-летие

5 января Хуану Карлосу I исполнилось 80 лет. По этому случаю Королевский дом подготовил серию мероприятий, которые будут продолжаться на протяжении всего года.

Нынешний год в Испании полон круглых дат: 2 ноября 80-летие также отметит донья София, 30 января 50 лет исполнится королю Филиппу VI, а 6 декабря Испания отпразднует 40-летие конституции страны.

Официального празднования 80-летия Хуана Карлоса I не будет, передаёт Europa Press. Первое специальное мероприятие пройдёт в субботу, 6 января, и будет приурочено к Военной пасхе. Дон Хуан Карлос и донья София будут присутствовать на этой церемонии впервые после коронации Филиппа VI.

После отречения от престола в июне 2014 года Хуан Карлос I участвовал в некоторых мероприятиях как член королевской семьи и присутствовал на церемониях вместе со своим преемником.