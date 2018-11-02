Хуан Карлос I похвалил принцессу Леонор за первое выступление на публике

Король отметил, что во время традиционного чтения Конституции, принцесса «очень нервничала, но справилась на славу».

В этом году Испания отмечает 40-ю годовщину принятия Конституции, а чтения 31 октября совпали с 13-м днём рождения наследницы престола. Принцесса Леонор взяла слово после своего отца короля Фелипе VI, который зачитал преамбулу главного документа страны. Действующий монарх в своём выступлении также подтвердил верность Короне, демократии и Основному закону.

Дон Хуан Карлос находится в Сантьяго по случаю презентации Чемпионата Европы 2020 и Чемпионата мира 2021 года по парусному спорту, которые пройдут в Понтеведре.