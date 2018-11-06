Хэллоуин в зоопарке: тыква, набитая червями и мясом с кровью

Для приматов, больших кошек, слонов, кабанов, гиппопотамов и других обитателей Биопарка Валенсии устроили праздник. По случаю Хэллоуина вместо привычного рациона животные получили традиционные вырезанные тыквы, а внутрь работники зоопарка положили любимые лакомства животных.

Шимпанзе, дрилы и лемуры получили тыквы с мюсли, мёдом и фруктами. Сурикатам подали тыквы, «глаза» которых были наполнены червями, львам достались тыквы с мясом, а корм для слонов разбавили тыквами и большими ветвями.

Посетители могли наблюдать за реакцией животных на подарки и угощения. Эти акции, приуроченные к особым датам, призваны привлечь внимание публики к необходимости защищать эти виды, и окружающую среду, в целом.