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          Новости Испании » Новости » Общество » Хавьера Бардема оштрафовали на 150 тысяч евро

          Хавьера Бардема оштрафовали на 150 тысяч евро

          13:42 08.05.2017

          Верховный суд Испании обязал актера Хавьера Бардема выплатить штраф на сумму 150 491 евро за попытку налогового мошенничества в 2006 и 2007 годах, связанного с деятельностью его фирмы Pinguin Films S.L. Как сообщают информационные агентства Испании, суд отклонил поданные актером апелляционные жалобы на решение о взыскании штрафов в размере 98 970 и 51 521 евро за нарушения в уплате подоходного налога.

          Санкции были предписаны после того, как казна сочла, что Бардем должен заплатить налоги с гонорара за свои актерские услуги от фирмы Pinguin Films, где он является единственным администратором и партнером. Налоговая служба подтвердила, что эти услуги были "мелкими", однако сочла, что выставление счетов должно осуществляться по той же схеме, как и с другими клиентами. По данным налоговой, в 2006 году Бардем оказал компании услуги на сумму 851 327,28  евро, а в 2007-м – 526 199,35 евро. Впрочем, казне удалось установить, что задекларировал он суммы в 188 566 и 63 000 соответственно.

          Бардем подал в Верховный суд апелляцию на решения о предписании санкций, однако правосудие подтвердило их, усмотрев в действиях актера мошеннические намерения. Поводом для этого стали "огромные различия между согласованной сторонами сумме сделки и задекларированном впоследствии гонораре".

          Темы: Общество  Хавьер Бардем

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