Гвардиола выкупил конфискованную лодку для спасения беженцев за 150 тысяч евро

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола внёс выкуп в размере 150 тысяч евро, чтобы вернуть испанской некоммерческой организации Proactiva Open Arms спасательную лодку, на которую наложили арест итальянские власти.

В Proactiva Open Arms сообщили, что бывший тренер «Барселоны» сам предложил им помощь и добавили, что другие спортсмены также проявили интерес к организации.

Лодку вернули в апреле, но в организации не стали сразу раскрывать имя своего благодетеля. Судно находилось у итальянцев в рамках расследования в отношении двух членов экипажа, которых подозревают в организации нелегальной иммиграции. Дело было заведено после спасательной операции в международных водах к северу от берегов Ливии.