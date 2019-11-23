Гражданская гвардия предупредила об обмане в Whatsapp

Гражданская гвардия Испании опубликовала предупреждение о новой волне ложных сообщений, распространяемых в мессенджере Whatsapp.
Испанские пользователи стали получать уведомление о том, что с субботы Whatsapp станет платным и каждое сообщение якобы будет стоить 0,01 евро. «Отправь это сообщение десяти своим контактам. Тогда твой значок Whatsapp станет синим, а иначе включится платный тариф», - пишут мошенники.
В Гражданской гвардии предупредили, что все это неправда, и призвали испанцев не реагировать.Темы: Общество