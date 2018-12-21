Главный источник загрязнения воздуха в Барселоне – самолёты

Институт науки и экологических технологий Автономного университета Барселоны провёл исследование и выяснил, что основным источником загрязнения воздуха в каталонской столице является воздушный транспорт, который производит 95,9% выбросов.

Исследование проводилось в сотрудничестве с Inédit по заказу мэрии Барселоны и агентства Barcelona Regional. В нём впервые было проанализировано влияние туризма на экологию города. Его оценивали по четырём критериям: транспорт, используемый для прибытия в Барселону и отъезда, проживание, развлечения, выставки и конгрессы, а также транспорт для внутренних передвижений.

В докладе сообщается, что на каждого туриста в Барселоне приходится 92,9 кг углекислого газа. При этом среднестатистический турист, приехавший в столицу Каталонии на экскурсию, производит более 42 кг, а обычный турист – более 103 кг.

Заметный углеродный след приходится на отели – 70,5%. Останавливаясь в хостелах и пансионатах, туристы в среднем производят 2,9 кг углекислого газа за сутки, а в пятизвёздочных отелях – 21,9 кг.

Что касается городского транспорта, которым пользуются приезжие, больше всего загрязняют воздух метро и такси.

Кроме того, был проанализирован углеродный след других сфер, связанных с туризмом: торговли, ресторанного бизнеса и отходов. Два последних фактора на чистоте воздуха почти не сказываются, в то время как влияние торговли сопоставимо с проживанием в гостиницах.

Исследователи надеются, что эти данные помогут поставить цели по сокращению загрязнения и разработать соответствующую политику и стратегию.