Глава испанского сатирического журнала пойдет под суд из-за материалов о полиции

Суд Барселоны завёл дело в отношении главы еженедельного сатирического издания El jueves из-за ряда материалов в журнале, в которых агентам полиции, направленным в Каталонию в связи с проведением незаконного референдума, приписывают употребление кокаина.

Верховный суд Каталонии распорядился считать главу издания подследственным с 8 ноября в рамках проведения предварительного расследования.

Одна из публикаций журнала от 5 октября содержала следующий текст: «продолжительное присутствие отрядов особого назначения истощило запасы кокаина в Каталонии», а также «колумбийские картели предупредили, что не справляются с таким спросом».

Национальная полиция ответила на статью в журнале публикацией в Твиттере: «Мы поддерживаем и защищаем свободу слова, но вам не кажется, что вы перешли черту?»

Несколько полицейских профсоюзов объявили о своём намерении подать на журнал в суд за оскорбление полиции.

Издание 20minutos со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в социальных сетях отслеживаются оскорбительные комментарии, касающиеся действий полиции по предотвращению проведения референдума о независимости Каталонии 1 октября, который был признан Конституционным судом незаконным.