Франкистский флаг сыграл злую шутку с известным испанским тореадором

Члены кадисского отделения партии «Объединенные левые» (IU) обратились в Провинциальный совет с требованием отозвать присвоенную тореадору Хуану Хосе Падилье почетную золотую медаль, сообщает издание 20Minutos. Поводом для этого стал тот факт, что Падилья появился на арене для боя быков с франкистским флагом. Партия Podemos, в свою очередь, потребовала переименования улицы в Хересе, которая была названа в его честь.

Свой поступок тореадор объяснил тем, что он был взволнован и на эмоциях схватил брошенный зрителями флаг, не заметив, что это был символ франкистов. Падилья прошелся по арене, накинув его на плечи. "Я не стремился ничего спровоцировать и не видел герб на флаге. Я горжусь тем, что я тореадор и испанец. Мои цвета и мой флаг – испанские, и я всегда буду их защищать. Вместе с тем хочу отметить, что, несмотря на мой патриотизм, я не испытываю ностальгии и не хочу никого провоцировать», - заверил тореадор.

Депутат IU Антонио Альба направил письменное заявление на имя председателя Провинциального совета Кадиса Ирене Гарсия, в котором предложил начать разбирательство в отношении Хуана Хосе Падильи с целью отозвать у него почетную золотую медаль, присвоенную местными властями, а также исключить имя тореадора из кампании "Я из Кадиса". «Те, кто восхваляет франкизм в провинции, где насчитывается более 60 братских могил расстрелянных граждан, не должны пользоваться привилегиями и признанием общественности, а также считаться образцовыми представителями Кадиса», отметил Альба в своем сообщении. Местное отделение партии IU поддержало его инициативу.

В свою очередь, председатель Провинциального совета Ирене Гарсия выразила сожаление в связи с поступком тореадора, но вместе с тем напомнила, что спорные действия были совершены им после присвоения медали и вовлечения Падильи в промо-кампанию. «Мы против подобных изображений и антиконституционных символов и элементов», - подчеркнула Гарсия. Члены местного крыла партии Podemos присоединились к требованиям IU и призвали мэрию к переименованию названной в честь тореадора улицы в районе Торресбланкас. «Этот персонаж не должен представлять наш город. Мы выражаем однозначное осуждение в связи с его поступком», заявили представители партии в своем пресс-релизе.