Француженки и итальянки приезжают в Испанию лечить бесплодие

Француженки чаще других иностранок пользуются услугами испанской репродуктивной медицины. Около 40% визитов из-за рубежа с целью пройти лечение от бесплодия приходится именно на жительниц Франции. 25% составляют итальянки, по 10% – немки и британки. Ещё 15% приходится на женщин из других стран, в том числе из России.

Среди самых популярных услуг репродуктивного туризма – ЭКО, искусственная инсеминация, а также использование донорского материала.

Специалисты отмечают, что во многих европейских странах на законодательном уровне закреплены строгие ограничения в отношении некоторых процедур, таких как, например, донорство гамет. Это является одним из факторов, который влияет на решение пар проходить терапию за рубежом.

Испания, в которой нерезиденты свободно могут проходить лечение от бесплодия, является лидером по репродуктивному туризму. По данным Министерства здравоохранения, в 2016 году испанских клиниках было проведено 156 тысяч циклов оплодотворения. Из них более 12 тысяч приходятся на ЭКО и донорское оплодотворение для пациенток из других стран. Более 15% иностранцев, которые обращаются в испанские медицинские учреждения – лесби-пары и матери-одиночки.

Самая востребованная среди иностранок технология – донорство яйцеклеток, которое запрещено в ряде европейских стран. Три из четырёх пар, которые обращаются в испанские медицинские учреждения, выбирают этот метод. 24% иностранных пациентов предпочитают ЭКО, 3% – искусственную инсеминацию, при этом 23% используют донорскую сперму.