Франция передала Испании крупную партию документов и оружия ETA

Французские власти передали Испании материалы и документы, которые были изъяты у членов террористической организации ETA на протяжении последних 20 лет в рамках различных операций.

Испанские правоохранительные органы изучат полученные материалы на предмет связи с открытыми расследованиями, после чего передадут их в Мемориальный центр, базирующийся в Витории.

«Архив ETA» включает тысячи предметов и документов, а также более 300 единиц оружия, в том числе пистолеты, револьверы, замаскированное оружие, гранатомёты. Они могли использоваться во время атак в Испании и будут подвергнуты тщательному анализу.

Эксперты надеются обнаружить в материалах информацию о внутренней структуре организации, и стратегических решениях, внутреннюю корреспонденцию между различными подразделениями и командованием, отчёты о совершённых терактах, а также сведения о рэкетирской деятельности группировки и данные о потенциальных целях нападения.