Фонд Франко обратился в Верховный суд в попытке отменить эксгумацию останков диктатора

В фонде считают, что эксгумация может нанести «непоправимый моральный ущерб чести и достоинству» семьи и всего испанского общества. В прошении Франко позиционируется как фундаментальная фигура в истории Испании, без которой не был бы возможен современный конституционный строй.

В 27-страничном документе фонд также заявляет, что распоряжение об эксгумации противоречит договору Испании с Ватиканом о статусе Долины павших как святого места, который был подписан в 1979 году. Фонд также подчёркивает, что семья Франко выступает против эксгумации, и в крайнем случае согласна лишь на перезахоронение останков в Кафедральном соборе Альмудены, что, в свою очередь, непримелемо для правительства.

Документ апеллирует к тому, что история не должна изменяться или скрываться. В фонде добавляют, что тот факт, что правительство уже назначило дату эксгумации (10 июля), является неуважением по отношению к суду и несоблюдением принципа разделения властей. Представители организации уверены, что этот процесс был затеян в связи с предстоящими выборами.