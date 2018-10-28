Фармацевты предупреждают о нехватке базовых медикаментов в испанских аптеках

Предпринимательская федерация испанских фармацевтов сообщила о нехватке медикаментов во многих аптеках страны, в особенности в сельской местности. При этом фармацевты предупреждают об отсутствии базовых лекарств, таких как некоторые обезболивающие или жаропонижающие.

В объединении сообщают, что наблюдаются перебои в поставках медицинских препаратов от производителей кооперативам, которые, в свою очередь, снабжают аптеки.

Радиостанция Cadena Ser указывает на дефицит более 50 наименований. Так, в 1700 аптеках отсутствует болеутоляющее средство Nolotil, в 1500 – препарат Dalsy, содержащий ибупрофен, также не везде есть парацетамол. Радиостанция сообщает со ссылкой на Генеральный совет фармацевтов, что нехватка затрагивает 48 из 50 испанских провинций.

В федерации призывают производителей медпрепаратов срочно решить проблему, которая касается тысяч людей. Отмечается, что кооперативы выступают гарантом поставок, и они в первую очередь страдают от отсутствия медикаментов, не имея возможности доставить их в аптеки. В объединении также уверяют, что действующая модель без прямых продаж является наиболее эффективной для распределения медикаментов по всем аптекам, независимо от их размера и местонахождения.