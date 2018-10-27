Facebook запустил в Испании функцию для борьбы с «фальшивыми новостями»

Facebook несколько месяцев назад запустил для пользователей в США так называемую «кнопку контекста», которая представляет собой функцию, позволяющую получить больше информации об опубликованной статье, ознакомиться с источником и удостовериться в его надёжности. Постепенно эту функцию начали внедрять и в других странах: Великобритании, Канаде, Австралии, странах Латинской Америки, а на этой неделе она пришла в континентальную Европу, в том числе в Испанию.

При нажатии «кнопки контекса» пользователь получает информацию об источнике, времени создания сайта и домене, где хранится информация, поскольку зачастую для распространения недостоверных сведений используются сайты-однодневки. Функция также позволяет познакомиться с другими статьями из того же источника, чтобы оценить его надёжность.