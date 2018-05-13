Facebook тестирует в Испании метод обнаружения достоверных публикаций

Чтобы предотвратить распространение поддельной информации, американская корпорация вводит обновления, призванные установить, являются ли те или иные локальные информационные ресурсы надёжными.

Пользователям предлагается ответить на два вопроса: «Знаком ли Вам этот ресурс?» и «Насколько вы доверяете этому ресурсу?». Этот опрос поможет социальной сети классифицировать источники информации и распределять контент по степени надёжности. Вопросы задают не только подписчикам ресурсов, но и другим пользователям, чтобы получить более точные результаты.

В Испании опрос пока проводится в тестовом режиме, но, как сообщают в компании, методика аналогична той, которая уже применяется в США.

Нововведения также совпали с решением компании сократить число публикаций информационного характера, в пользу публикаций контактов и друзей в социальной сети.