Европейская молодёжь больше всего хочет изучать испанский язык

Чешский лингвист и математик Якуб Мариан создал новую карту, которая на этот раз посвящена предпочтениям жителей Европы в изучении иностранных языков. Оказалось, что особой популярностью у молодёжи пользуется испанский язык.

Для составления схемы картограф-любитель использовал данные Евробарометра 2018 года. Статистика показала, что большинство ирландцев, британцев, французов, голландцев, бельгийцев, люксембуржцев, немцев, датчан, шведов, финнов, итальянцев, австрийцев, венгров, словаков, поляков, эстонцев, болгар и греков в возрасте 15-30 лет выбрали бы испанский язык для изучения. Среди жителей Испании и Португалии, в свою очередь, лидирует немецкий язык. Чехи и литовцы предпочитают французский, а киприоты хотели бы овладеть русским.