Европа переходит на летнее время

Переход на летнее время

В ночь с субботы на воскресенье Испания перейдет на летнее время. В 2:00 стрелки будут переведены на час вперед – на 3:00, что положит начало летнему сезону. Он продлится следующие 7 месяцев.

Перевод часов был введен как мера экономии электроэнергии, которая позволяет извлечь максимальную пользу из светлых утренних часов и продлить световой день в вечернее время, сократив тем самым объемы потребления искусственного света.

По данным Европейского союза, 90% экономии за счет перевода часов приходится на частные дома и квартиры.

Переход на летнее время будет осуществлен одновременно по всему Евросоюзу.