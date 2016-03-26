Европа переходит на летнее время

В ночь с субботы на воскресенье Испания перейдет на летнее время. В 2:00 стрелки будут переведены на час вперед – на 3:00, что положит начало летнему сезону. Он продлится следующие 7 месяцев.
Перевод часов был введен как мера экономии электроэнергии, которая позволяет извлечь максимальную пользу из светлых утренних часов и продлить световой день в вечернее время, сократив тем самым объемы потребления искусственного света.
По данным Европейского союза, 90% экономии за счет перевода часов приходится на частные дома и квартиры.
Переход на летнее время будет осуществлен одновременно по всему Евросоюзу.Темы: Общество В мире