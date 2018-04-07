ETA выжидает момент, чтобы окончательно объявить о самороспуске

Как сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в контртеррористических подразделениях, оставшиеся члены ETA работают над подготовкой текста официального заявления об окончательной ликвидации. Организация рассматривает разные даты для объявления о самороспуске.

Отмечается, что внутренняя напряжённость помешала публикации документа 1 апреля, как было запланировано ранее. В этот день в Стране Басков отмечали не только Пасху, но и День Родины, который ETA традиционно использовала для обращений.