Estrella Galicia проводит конкурс по розливу пива в Андалусии

Пивоваренная компания Estrella Galicia ищет лучших андалусских барменов, готовых поучаствовать в VI Чемпионате по розливу пива, который состоится 9 ноября в рамках выставки Granada Gourmet.

Конкурс будет проходить во Дворце конгрессов и экспозиций в Гранаде, где планируется собрать два десятка участников из разных уголков Андалусии, которые продемонстрируют свою любовь к пиву и искусную технику наполнения бокалов.

В Гранаде будут отобраны два победителя от региона, которые поборются за звание лучшего «розливальщика» пива Испании с представителями других автономных сообществ. Чемпионат страны состоится в следующем году на выставке Salon de Gourmet в Мадриде.

Желающие поучаствовать в конкурсе могут до 5 ноября оставить заявку на официальном сайте Estrella Galicia.

Пятерым финалистам полагаются призы в виде пива и денежные вознаграждения: 600 евро для победителя, 400 евро – за второе место, по 150 – за третье, четвёртое и пятое. Также все они получат соответствующие сертификаты.

Экспертное жюри будет оценивать качество, эффективность и скорость обслуживания, а также знания о пивной культуре. Будут учитываться такие критерии как стиль, техника и способ розлива пива, текстура, кремовость, пенная шапка напитка и аккуратность при наполнении бокала.

Конкурс направлен на распространение пивной культуры среди широкой публики, а также на продвижение профессионализма в этой области.