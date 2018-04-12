ЕС установил новые нормы содержания акриламида в продуктах

Производители продуктов в Испании и других странах ЕС должны будут снизить температуру приготовления в целях понижения уровня акриламида, который считается канцерогенным веществом.

Новые предписания, направленные на контроль содержания акриламида в продуктах питания, вступают в силу на этой неделе. Евросоюз не ввёл конкретных уровней содержания этого вещества, как того требовали некоторые организации по защите потребителей, однако установил требования к технологиям приготовления таких продуктов как чипсы, печенье, хлеб, мюсли, консервированные маслины и кофе. Установить предельно допустимые нормы в этом случае сложно, поскольку акриламид образуется в процессе приготовления при воздействии высоких температур, и определить точный состав продукта не представляется возможным.

Регламент включает ряд обязательных практик и рекомендации для производителей продуктов. Еврокомиссия будет проводить проверки на предмет их применения каждые три года. Также будет проанализирована статистика о воздействии акриламида на здоровье.

Одна из мер, предусмотренных регламентом, – снижение максимальной температуры жарки с использованием масла до 170 градусов. Другая рекомендация касается выбора сортов картофеля в пользу содержащих меньше вредных веществ, способствующих образованию акриламида.