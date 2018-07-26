ЕС уличил Испанию в некачественной очистке сточных вод

Суд Европейского Союза на этой неделе обязал Испанию выплатить штраф в размере 12 млн евро за ненадлежащую обработку сточных вод в 17 городах. Ещё один штраф стране выписали за несоблюдение срока устранения несоответствий по аналогичному судебному предписанию 2011 года. Пеня составила 11 млн евро.

Разбирательство началось по инициативе Европейской Комиссии из-за несоблюдения со стороны Испании норм ЕС, направленных на защиту окружающей среды от последствий сброса сточных вод в городах. Эти документы обязывают стран-участниц Евросоюза следить за тем, чтобы во всех городах с населением более 15 тысяч человек были коллекторы для сточных вод. При этом было установлено, что системы должны были появиться к концу 2000 года, но к 2011 году оказалось, что Испания не выполнила свои обязательства, что стало основанием для вынесения первого приговора Суда ЕС и дальнейших разбирательств.

Должная очистка вод не производится в следующих испанских городах с населением более 15 тысяч человек: Маталасканьяс и Исла-Кристина в Уэльве, Алаурин-эль-Гранде, Коин, Эстепона, Сан-Педро-де-Алькантара и Нерха в Малаге, Тарифа и Барбате в Кадисе, Хихон в Астурии, Сантьяго-де-Компостела и Рибейра в Ла-Корунье, Виго в Понтеведре, Беникарло и Пеньискола в Кастельоне, Теулада-Морайра в Аликанте, Валье-де-Герра и Валье-де-Гимар на Тенерифе. В общей сложности в этих населённых пунктах живёт порядка 1,4 млн человек.