Епископ Жироны: Франко не должен быть похоронен в базилике

Епископ Жироны Франсеск Пардо заявил, что выступает против того, чтобы диктаторов, таких как Франсиско Франко, хоронили в церквях, кафедральных соборах или базиликах. По его словам, это может расцениваться как знак почтения, поэтому останки этих людей должны отправляться на кладбище.

В интервью радиостанции Cadena Ser Catalunya священнослужитель подчеркнул, что «каждый человек имеет право быть похоронен», но погребение диктатора «на виду», например, в церкви, может быть «неприемлемым для населения».

Пардо, занимающий пост епископа с 2008 года, также отметил, что жители Испании пострадали от последствий диктатуры, в связи с чем останки бывшего правителя не должны покоиться в храме, но могут быть захоронены на кладбище при какой-либо церкви.

После того как правительство решило эксгумировать останки каудильо из базилики в мемориальном комплексе «Долина павших» под Мадридом, его семья выразила желание перезахоронить тело в Соборе Альмудена в испанской столице.

Епископ также прокомментировал возможное перезахоронение в Мадриде и заявил, что при храме Альмудена был построен пантеон, и церковь имеет право захоронить останки диктатора в этом месте. Он также выразил надежду на то, что испанское правительство и семья Франко преодолеют разногласия и придут к соглашению.