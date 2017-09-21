Элиса Тулиан - новая "Мисс Испания"

Обладательницей титула "Мисс Испания" в этом году стала жительница Балеарских островов Элиса Тулиан. 18 ноября она представит свою страну на конкурсе "Мисс мира" в Китае.

Тулиан с самого начала была одной из фавориток жюри. Девушка успешно преодолела все испытания и продемонстрировала свои социальные устремления – Элиса сотрудничает с фондом Anabella, который занимается борьбой с насилием по гендерному признаку. "Несколько лет назад я сама прошла через это. Благодаря семье мне удалось справиться с проблемой, но это очень непростой процесс, поэтому я активно участвую в работе фонда", - поделилась королева красоты.

21-летняя конкурсантка родилась в Аргентине. Ее родители, испанцы по национальности, привезли девочку на историческую родину 12 лет назад. Элиса занимается танцами и хочет стать актрисой. Она изучает драматическое искусство и очень интересуется миром моды: "Я думаю, что сочетать можно все. Работа меня не пугает. Я перфекционистка, это одна из самых выдающихся черт моей личности", - рассказала Тулиан.

Молодого человека у "Мисс Испания" нет. В ее планах на ближайшее время – переезд в Мадрид для подготовки ко всемирному этапу конкурса. Элиса уже обратилась за советом к Мирейе Лалагуна, единственной представительнице страны, которой удалось завоевать титул "Мисс мира".

По словам девушки, возможной критики в актерской среде она не боится. "Я очень счастлива. Я не ожидала, что меня выберут, и мне очевидно, что я буду много и упорно работать. Лучшего опыта и пожелать нельзя", - заключила Тулиан.

Титул вице-мисс достался Катихе Элисеги из Кантабрии и Мерседес Ривейра из Валенсии. Финал конкурса прошел в субботу в Плайя-де-Аро (провинция Жирона).