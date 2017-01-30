Экзамен на получение испанского гражданства прошли уже 112 185 иностранцев

С момента введения нового экзамена на получение испанского гражданства обязательным этапом процесса 15 октября 2015 года его сдали 112 185 иностранцев, сообщают информационные агентства страны. Модель испытания, состоящего из двух этапов, была разработана Институтом Сервантеса.

Самую многочисленную группу среди кандидатов составили марокканцы (15 279 человек). Их община является самой многочисленной в Испании и обладает самой длительной историей. Для получения испанского гражданства ее представители должны законно и непрерывно прожить в стране 10 лет. Второе место занимают колумбийцы (8 751 человек), за которыми следуют граждане Боливии (7 880 кандидатов), Доминиканской Республики (6 606), Эквадора (6 501), Кубы (5 597), Венесуэлы (5 510), Аргентины (4 308), Перу (4 191) и Пакистана (3 965 кандидатов). Для выходцев из бывших испанских колоний минимальный срок проживания на территории страны для получения гражданства составляет 2 года.

Среди претендентов на испанский паспорт также оказались гражданин Ватикана, записавшийся на экзамен в 2016 году, и беженец, зарегистрировавшийся в 2017-м. Последним для получения гражданства необходимо прожить в Испании минимум 5 лет.

В первом и на сегодняшний день единственном в этом году экзамене приняли участие 16 840 иностранцев. Испытания проводятся в последний четверг каждого месяца за исключением августа и декабря.

Официально экзамен называется "Проверкой конституциональных и социокультурных знаний об Испании" (CCSE). Его успешная сдача является обязательным требованием для получения гражданства. Экзамен сдается в виде теста, состоящего из 25 вопросов. 60% из них связаны с темой "Правительство, законодательство и гражданское участие в Испании", а остальные 40% - с "Культурой, историей и обществом". На решение теста участникам дается 45 минут. Они должны правильно ответить минимум на 15 вопросов.

В свете того, что стоимость экзамена составляет 85 евро за проверку культурных знаний и 121 евро за его языковую часть и многие претенденты не могут позволить себе повторную попытку, мадридская церковь открыла бесплатные курсы для подготовки к испытаниям. Их посетили уже почти 200 человек, и все они успешно сдали экзамен. Епархии Мадрида и столичного пригорода Хетафе подготовили наглядные материалы с 300 вариантами возможных вопросов и ответами на них. Продолжительность курсов, запущенных в марте 2016 года, составляет 10 часов. В среднем их слушатели занимаются 2,5 часа раз в неделю.