Эксперты рассказали об особенностях рациона каждого из регионов Испании

Что едят в Риохе, Арагоне, на Канарах и в других уголках Испании? И чем отличается рацион их жителей? Таким вопросом задались в Министерстве продовольствия, сельского и рыбного хозяйства и окружающей среды. И подготовили Доклад о производстве, дистрибуции и потреблении продуктовых товаров. Его выводы оказались в чем-то парадоксальными…

Особенности продуктовых корзин некоторых регионов хорошо иллюстрирует поговорка "сапожник без сапог": в таких известных винодельческих районах, как Риоха и Кастилия – Ла-Манча, объемы потребления вина оказались гораздо более скромными, чем в целом по стране (1,8 и 1,7 литра против 4,2), а жители известных своими бананами Канарских островов едят мало фруктов.

Любопытно, что при этом их очень любят жители северной Астурии, которые употребляют много яблок, апельсинов и груш. За ними следуют жители Кастилии и Леона, Страны Басков, Наварры, Галисии и Арагона. Все они за год покупают в среднем более 100 килограммов фруктов. В среднем по стране этот показатель составляет 99,5 килограмма. На последних строчках списка находится Риоха (77,2 килограмма). Впрочем, сам факт приобретения не значит, что фрукты действительно съедаются, так как именно эта часть рациона занимает первое место по объему испорченных остатков.

Еще одной важной составляющей испанского меню являются овощи, которых в среднем за год покупается 60 килограммов. В Арагоне эта цифра достигает 78,9 килограмма, в Каталонии – 65,9 килограмма, а в Кантабрии – только 47,5.

Третье место по объему потребления занимает мясо. Испанские семьи съедают за год 50,1 килограмма данного продукта. Первое место в этом сегменте занимает Кастилия и Леон с показателем в 58,7 килограмма на человека. С незначительным отрывом за ней следует Арагон (57,1 килограмма).

В свою очередь, Галисия, известная своими морепродуктами, занимает первое место по объемам потребления рыбы с результатом в 32 килограмма. Интересно, что на окруженных океанскими и морскими водами Канарских и Балеарских островах эта цифра составляет всего 18,6 и 17,7 килограмма соответственно. В среднем за год испанцы употребляют 25,5 килограммов рыбы и морепродуктов.

Галисия также оказалась лидером по объему потребления оливкового масла (10,8 литра в год). С небольшим отрывом за ней следуют Кантабрия, Астурия и Риоха (более 8,5 литров).