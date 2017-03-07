Эксперт рассказал о проблемах радикализации испанской молодежи и методах борьбы с ИГИЛ

Среднестатистический профиль джихадиста в Испании заметно изменился с момента возниковения "Исламского государства" в июне 2014 года. С каждым разом местная молодежь все раньше принимает ислам и присоединяется к радикальным течениям, не покидая пределов страны. Кроме того, меняется и роль женщин в террористической деятельности. Об этом информационным агентствам страны рассказал подполковник Гражданской гвардии Франсиско Хосе Васкес, начальник информационной службы отдела по борьбе с международным терроризмом.

По словам Васкеса, чаще всего потенциальные джихадисты получают доступ к соответствующей информации в сети Интернет. Помимо этого, они нередко поддерживают связь с вербовщиками, направляющими их в процессе присоединения к джихаду.

После теракта в Еврейском музее в Брюсселе, произошедшего в июле 2014 года, в качестве основной угрозы стали рассматриваться иностранные бойцы ИГИЛ. От структуры действующих на Западе ячеек они постепенно перешли к совершаемым индивидуально атакам. "С точки зрения выявления более опасными на сегодняшний день являются люди, которые радикализируются в собственной стране ", - говорит Васкес. По его словам, основную массу проходящих по расследуемым Гражданской гвардией делам составляют уроженцы Марокко, получившие испанское гражданство. Впрочем, подполковник также отметил эффективность сотрудничества с Рабатом в данном смысле.

Основными "горячими точками" в смысле радикализации Васкес назвал Сеуту и Мелилью, а также Мадрид и зону Леванта. "Кроме того, мы с беспокойством наблюдаем за развитием ситуации в районах, где обычно не наблюдалось признаков существования данной проблемы, например, в Стране Басков", заявил Васкес. Еще одной заметной тенденцией он назвал смену привычных ролей женщин в террористической деятельности.

Ключевым элементом борьбы Васкес назвал сотрудничество разведывательных служб разных стран. Кроме того, он отметил существование связи между терроризмом и мафией, контролирующей нелегальную миграцию. "Точно так же, как за 500-600 евро в Грецию может попасть любой желающий, туда может проникнуть и террорист", предупредил подполковник. Он также подчеркнул важность изъятия из сети Интернет пропагандистских материалов, которым занимается Европол.

Что касается законодательных реформ 2015 года, связанных с формулирокой и определением преступлений в сфере терроризма, то "о возможной необходимости их пересмотра или же, напротив, правильности применения, можно будет говорить через пару лет". По мнению Васкеса, европейские страны должны прийти к единым минимальным стандартам, которые позволят определить, что можно считать террористическим преступлением и идеологической обработкой и как обращаться с иностранными бойцами ИГИЛ. В этом смысле эксперт выступил в защиту испанской модели, направленной на борьбу с радикализацией путем проведения успешных кампаний, позволяющих начать расследование на основе заявлений от граждан.