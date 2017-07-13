Эксгумация останков Сальвадора Дали назначена на 20 июля

Останки Сальвадора Дали эксгумируют 20 июля, сообщили в мэрии испанского города Фигерас.
Ранее испанский суд постановил эксгумировать останки Дали для проведения генетической экспертизы. Поводом для этого стал иск от жительницы Жироны Пилар Абель, называющей себя дочерью художника.
Дали похоронен в своем театре-музее в каталонском Фигерасе, где он и скончался в январе 1989 года в результате остановки сердца. Творчество художника и вся его жизнь были крайне эксцентричны и экстравагантны.
Пилар Абель якобы обладает даром ясновидения. По словам Абель, роман ее матери с Дали завязался в тот момент, когда девушка работала няней в семье, проводившей лето в Кадакесе, где много лет жил и работал художник.Темы: Общество Культура