Единственная женщина-таксист в Мотриле объявила голодовку

Единственная женщина, работающая водителем такси в муниципалитете Мотриль (Гранада), объявила голодовку в знак протеста против несправедливого отношения к ней со стороны коллег и городских властей. По её словам, она не может получить разрешение на работу за пределами района Каркуча-Калаонда, который входит в состав муниципалитета.

Мария Соледад Буэно заявила в интервью агентству Europa Press, что местные власти лишают её возможности зарабатывать на жизнь. Женщина отмечает, что её коллеги, в отличие от неё, могут вести деятельность на территории всего муниципалитета.

Таксистка сообщила, что она неоднократно обращалась в мэрию, однако, по её мнению, у властей отсутствует какая-либо заинтересованность в том, чтобы помочь ей.

Буэно начала свою акцию протеста во вторник, 5 сентября, в 11:00 у стен мэрии Мотриля. Она планирует продолжать голодовку до тех пор, пока городские власти не примут соответствующих мер для разрешения проблемы.