Единственная дочь диктатора Франко умерла от рака

Кармен Франко, единственная дочь испанского диктатора, скончалась в Испании в возрасте 91 года. У неё была диагностирована терминальная стадия рака.

Дочь Франсиско Франко родилась в Овьедо в 1926 году. Во времена диктатуры она стала лицом фашистской католической молодёжи, а Третий рейх упоминал её имя в своих пропагандистских изданиях. Позже Кармен Франко работала в дипломатических миссиях за рубежом.

В 1950 году Франко вышла замуж, у пары родилось семеро детей. После смерти её отца в 1975 году семье удалось сохранить значительную часть имущества и сбережений. При восстановлении монархии дочери диктатора был дарован титул герцогини де Франко. До самой смерти она возглавляла Национальный фонд имени Франсиско Франко.