Джейми Оливер: «Меня впечатлили смертельные угрозы от испанцев из-за какой-то колбасы»

Известный шеф-повар Джейми Оливер рассказал, что не жалеет о своей нашумевшей паэлье с чорисо, но не стал бы повторять этот эксперимент. «Меня впечатлили смертельные угрозы со стороны испанцев из-за какой-то колбасы», - поделился Оливер в ходе лондонской презентации своей новой книги «Пять ингредиентов» и шоу «Быстро и просто».

«Это были три месяца постоянной агонии, но должен признать, что мне понравилось наблюдать за тем, как профессионалы дискутировали на тему ингредиентов традиционной паэльи. В этом суть всей истории, - отметил Оливер. – Я уважительно отношусь к культурам других стран: если я не ошибаюсь, мои шоу транслируются в 120 странах. В гастрономической сфере язык не столь важен – все можно понять по языку тела».

Шеф-повар рассказал, что хорошо знаком с многообразием культур, так как среди работающих на него людей «20% составляют португальцы, 20% - итальянцы, 30% - поляки и 30% - британцы». По этой причине он не поддерживает идею «Брекзита». «Больницы, фермы и рестораны закрылись бы через неделю, если бы не европейские работники, - заявляет кулинар. – Я захожу в свой ресторан и почти не вижу английских лиц среди сотни работников. К тому же, после стольких поколений иммигрантов, что на сегодняшний день являет собой английское лицо? Это просто глупость».

По словам Оливера, «Брекзит» уже повлиял на ресторанный бизнес – не только с точки зрения цен на европейский импорт, но и с точки зрения отношения к людям. «Я должен постоянно говорить своим сотрудникам, что их здесь ценят и любят, потому что в СМИ они видят нечто совсем иное. Это чертовски плохо», - сожалеет шеф.

Что касается новых тенденций, то Оливер призывает к переходу на более вегетарианские варианты питания. «Это станет своего рода возвратом к рациону наших бабушек и дедушек, но с новыми идеями, - объяснил кулинар. – Пока мне не дают сделать исключительно вегетарианскую программу, но дайте мне время, и она станет реальностью».

В качестве примера провальной модели питания шеф-повар назвал США. «У них есть ресурсы и возможности для того, чтобы привозить еду со всего мира, но даже несмотря на это нынешнее поколение является наименее здоровым за всю историю страны", - подчеркнул Оливер.

Знаменитый кулинар также поделился оптимистичным взглядом на будущее ресторанного дела. «20 лет назад, когда я только начинал, на кухнях царили сексизм, расизм, физическое и психологическое насилие. Страх заставляет людей быть более продуктивными в краткосрочной перспективе, но, если посмотреть на этих боссов 20 лет спустя, практически у всех дела пошли плохо. Когда твои сотрудники рассержены, мало зарабатывают и, возможно, находятся под воздействием наркотиков, - это плохо. Я думаю, что сегодня эта индустрия ушла далеко вперед», - заключил Оливер.