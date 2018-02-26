Двое джихадистов предстали перед испанским судом за подготовку к терактам

В обвинительном заключении говорится о том, что террористы находились в стадии подготовки к «совершению насильственных действий». Считается, что их деятельность была направлена на углубление знаний о джихадизме и насильственных методах с целью их дальнейшего распространения.

Один из подсудимых – Фуад Бучиан, изучал с помощью интернета информацию о холодном и огнестрельном оружии. Второй обвиняемый – Илиас Чентуф, видел себя в роли «мученика» и в одной из публикации в социальных сетях в октябре 2016 года заявил о готовности «отдать свою жизнь».

Бучиан был арестован в Рода-де-Тер (Барселона), Чентуф – в Мадриде. В ходе обысков на их компьютерах и других электронных устройствах были обнаружены многочисленные видео и другие документы, связанные с идеями исламизма. Следствие также сообщает, что двое джихадистов вступали в контакт между собой.