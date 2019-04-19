«Дроны-гаишники» не оставят испанским нарушителям шанса

На помощь испанской дорожной полиции приходят беспилотники. С высоты 120 метров они будут фотографировать водителей, чтобы зафиксировать использование мобильного телефона за рулём.

Такой дрон способен выдать чёткую картинку с расстояния до 2 километров. Так что водитель даже не будет знать, что находится «под колпаком».

В Испании в последнее время серьёзно взяли за тех, кто пользуется телефоном во время вождения. Это нередко приводит к авариям. Теперь полицейские получили право просматривать смартфоны водителей, попавших в ДТП. Например, по последнему сообщению в WhatsApp можно установить, в какой момент оно писалось и совпадает ли по времени с ДТП.