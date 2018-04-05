Донья Летисия и донья София не поделили принцесс

Испанская королевская семья присутствовала в полном составе на пасхальном богослужении в Кафедральном соборе Пальмы, после которого между королевой Летисией и доньей Софией, матерью короля Фелипе VI, произошёл инцидент, привлёкший внимание общественности.

В Сети распространилось видео, на котором видно, как, выходя из храма, донья София приобняла своих внучек инфанту Леонор и инфанту Софию для совместного фото, однако королева помешала сделать снимок. Донья Летисия подошла к принцессе Леонор и смахнула руку свекрови с её плеча. В конечном итоге из храма они вышли вчетвером, а после вся королевская семья позировала для фото у входа.

В Королевском дворце не стали комментировать произошедшее.