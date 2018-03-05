Дом Месси мешает расширению аэропорта Барселоны

Руководство испанской авиакомпании Vueling прокомментировало проект расширения аэропорта Барселоны «Эль-Прат», посетовав на то, что оно будет «ограниченным», «потому что по дому Месси ходить нельзя».

Одна из сложностей в Эль-Прат, которая мешает движению самолётов, связана с экологическими нормами, которые ограничивают возможное количество полётов над муниципалитетом Гава, рядом с которым располагается, в том числе, и дом футболиста ФК «Барселона» Лионеля Месси.

В авиакомпании отметили, что такого «не происходит нигде в мире».

Дом Месси расположен в жилом комплексе Bellamar в Кастельфельдс, в 20 км от Барселоны и в непосредственной близости к Гаве.