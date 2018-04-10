Для юных водителей мопедов в Испании введут «нулевое промилле»

Министерство здравоохранения Испании заявило, что работает над законопроектом по борьбе с пьянством среди несовершеннолетних. Среди предлагаемых мер – введение нулевого уровня содержания алкоголя в крови для несовершеннолетних, находящихся за рулём мопедов.

Выступая на съезде Народной партии, министр здравоохранения Испании Долорс Монсеррат заверила, что испанское правительство твёрдо намерено защищать несовершеннолетних от употребления алкоголя, которое приводит к серьёзным последствиям для здоровья, а также сказывается на учёбе.

В рамках этой политики власти также собираются ограничить рекламу алкоголя в Интернете и усилить взаимодействие с учителями и родителями.

Монсеррат от имени правительства пообещала, что в Испании появится комплексное законодательство, направленное против насилия над детьми, которое будет включать механизмы для профилактики и защиты. Ещё одним направлением работы является борьба с наркотической, игровой и другими видами зависимости, возникающими среди молодых людей.