Для старых машин парковка в Мадриде будет на 50% дороже

Городской совет Мадрида на этой неделе намеревается одобрить реформу регулирования тарифов парковки для автомобилей, которые загрязняют окружающую среду. Для чистых машин она будет на 50% дешевле. Советник по мобильности и окружающей среде столицы Инесс Сабанес заявила СМИ, что власти одобрят новые правила на этой неделе.

Эта инициатива направлена на стимулирование использования экологически-чистых видов транспорта. Сабанес уверена, что в городских районах новые меры могут привести к улучшению качества воздуха.

В соответствии с действующими правилами сейчас водители бензиновых автомобилей, произведенных с 1997 по 2000 год, и дизельных - с 2000 по 2005, платят на 10% больше базового тарифа. Надбавка повышается до 20% для авто, выпущенных ранее 1997 года. Существуют также отдельные тарифы для автомобилей и автобусов.

Совсем не платят за парковку в районе центральной зоны Мадрида сейчас автомобили, имеющие «нулевые выбросы», то есть те, которые не работают на двигателях внутреннего сгорания.

Городской совет Мадрида дорабатывает новый план качества воздуха, направленный на улучшение уровня загрязнения в столице, которая уже в течение семи лет нарушает нормативы Европейского Союза по этому показателю.