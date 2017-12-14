Демографический кризис в Испании заметно обострился

В Испании заметно обострился демографический кризис, сообщает газета 20 Minutos со ссылкой на данные Национального института статистики (INE). Так, в первом полугодии 2017 года число новорожденных (187 703) оказалось на 6,3% ниже, чем годом ранее, а количество смертей, напротив, выросло на 4,5% (219 835).

Показатели рождаемости в настоящее время находятся на самой низкой отметке за последние 18 лет. Тенденция к их снижению началась еще в 2008 году и была прервана только кратким эпизодом роста в 2014-м. Рост смертности, в свою очередь, эксперты INE объясняют традиционным усилением этой тенденции в первый месяц года.

Количество новорожденных в первом полугодии сократилось во всех автономных сообществах за исключением Мелильи, где произошел рост на 1,2%. Самый заметный спад наблюдался в Кастилии и Леоне (-9,4%), Кастилии – Ла-Манче (-8,2%) и Мадриде (-7,9%). Помимо этого, на 6,8% - до 68 769 – снизилось и число заключенных браков. Всех регионов страны коснулся и рост уровня смертности, который оказался наиболее выраженным в Сеуте (11,3%), Арагоне (9,3%), Риохе (7,1%) и Кастилии и Леоне (7,05%).

Наряду с вышеозначенным, статистика INE также отражает рост средней продолжительности жизни до 83,1 года и повышение среднего возраста материнства до 32 лет.

По мнению демографа CSIC Тересы Кастро, позднее материнство (первого ребенка испанки рожают в среднем в 30,8 года) и низкий коэффициент фертильности (1,34 ребенка на женщину) объясняются двумя факторами: отсутствием работы и плохими условиями труда. Кастро отмечает, что они «демотивируют женщин, так как рождение ребенка подразумевает долгосрочные обязательства». Решение этой проблемы она видит в трех ключевых мерах: создании качественных рабочих мест, обеспечении баланса профессиональной и семейной жизни и вовлечении мужчин в уход за детьми. Демограф Автономного университета Барселоны Хулиан Лопес Колас, в свою очередь, связывает низкие показатели рождаемости с особенностями половозрастной пирамиды и конкретными группами женщин репродуктивного возраста, так как коэффициент фертильности в последние годы остается неизменным. Высокий уровень смертности он объясняет общим ростом численности пожилого населения и ростом числа летальных исходов в первые месяцы года. Для решения проблемы рождаемости Лопес Колас предлагает пересмотреть политику, которая побудила бы испанские семьи завести по крайней мере первого ребенка.