Число погибших на пути в Испанию мигрантов утроилось

318 человек погибли или пропали без вести в Средиземном море в попытке добраться до испанских берегов в первые семь месяцев текущего года. Это почти втрое больше показателя, зарегистрированного за аналогичный период прошлого года, когда утонуло 113 мигрантов.

В период с января по июль в Испанию прибыло 27 600 мигрантов, из них 23 800 человек – по морю, что на 130% больше чем в прошлом году, когда их было 12 100 человек. В их числе около 3100 выходцев из Гвинеи, 2600 – из Марокко, 2200 – из Мали, 1200 – из Кот-д'Ивуара, 1000 – из Сирии.

«Западный» путь миграции стал главным маршрутом для мигрантов, направляющихся в Европу. Для сравнения: Греция приняла за этот период 26 тысяч человек, Италия – 18 500.

Всего в Средиземном море в первом полугодии утонуло 1512 мигрантов. 1095 из них плыли в Италию, 99 – в Грецию.

В ООН говорят о том, что смертность резко возросла из-за препятствий, с которыми сталкиваются гуманитарные организации, которые занимаются поиском и спасением мигрантов в море.