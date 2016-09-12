Число отмечающих Национальный день Каталонии заметно сократилось

В Каталонии отметили Национальный день региона – Диаду. Всего в автономном сообществе прошли пять шествий – в Барселоне, Таррагоне, Леридие, Берге (Барселона) и Сальте (Жирона).

В этом году отмечается значительное сокращение числа участников. Так, в 2015 году на улицы вышли 1,4 миллиона человек, а сейчас лишь 815 тысяч.

Самая многочисленная акция состоялась в столице автономии – в ней приняли участие 540 тысяч человек. В Барселоне вместе с жителями города на улицы вышла мэр Ада Колау. Она не относится к рьяным сторонникам отделения Каталонии от Испании, но призывает провести референдум по этому вопросу.