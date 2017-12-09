Число несовершеннолетних нелегалов в Испании выросло в несколько раз

Оказавшись на территории Испании, подростки, как правило, отправляются в специализированные центры, поскольку закон требует, чтобы администрация заботилась о них до совершеннолетия, пишет портал 20 minutos. По достижении 18-летнего возраста мигранты обязаны покинуть приюты, и многие из них остаются на улице без средств к существованию и права на работу.

Для того, чтобы молодые люди не стали преступниками или не подверглись влиянию радикалов, на юге Испании работают неправительственные организации, которые дают им крышу над головой.

Генеральная Дирекция по вопросам детства и семьи Совета Андалусии с июня этого года организовала места для проживания 300 таких мигрантов в рамках Чрезвычайного плана действий, на который было выделено 3,7 миллиона евро. На попечении Совета в настоящее время находятся 800 несовершеннолетних иностранцев. На фоне притока юных мигрантов местные власти также обратились к центральному правительству с просьбой оказать помощь в разрешении сложившейся ситуации, которая касается не только автономного сообщества, но и всей страны.