Число нелегальных мигрантов у испанских границ выросло на 88%

Число прибывающих в Испанию мигрантов за прошедшие месяцы этого года выросло более чем на 88% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявления министра внутренних дел страны Хуана Игнасио Сойдо. В ходе парламентского заседания глава МВД отметил, что в основном это касается мигрантов, пытающихся попасть на территорию анклава Сеута из северных районов Марокко. По состоянию на минувший понедельник в Испанию нелегально проникли 15 473 иммигранта. 11 162 из них приплыли по воде на самодельных лодках, и большинству из них при пересечении Средиземного моря была оказана помощь со стороны патрульных служб. Остальные добрались до берега сами. По данным Международной организации по миграции, по пути погиб по меньшей мере 121 человек.

Некоторые жители Африки, отправляющися в долгий путь до Европы, предпочитают избегать маршрута через Ливию в Италию и делают выбор в пользу Марокко и Испании. Впрочем, первый вариант по-прежнему остается самым популярным: по нему в этом году в Италию прибыло примерно 100 000 человек.

Сойдо также рассказал о росте числа организованных попыток мигрантов прорваться через высокие двойные заборы на пограничных постах в Сеуте. За прошедшие месяцы их предприняли почти 9 000 человек, в то время как годом ранее эта цифра не превышала 613. "Они используют дубинки, ножи для резки металла и крюки, чтобы проделать в заборе двери или перелезть через него", - отметил министр.

В следующем году правительство Испании планирует вложить 12 миллионов евро в усиление контроля на границе между Марокко и Сеутой.