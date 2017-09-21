Число детей-нелегалов в Испании утроилось за последние три года

Приток несовершеннолетних нелегальных иммигрантов, которые проникли на территорию Испании по Средиземному морю, вырос за период с 2013 по 2016 год на 269% - со 159 до 588 человек.

Согласно годовому отчету Генеральной прокуратуры Испании, число младенцев и детей раннего возраста, нелегально попавших на территорию страны, за последние три года увеличилось с 43 до 107 человек, или на 148%.

Число официально зарегистрированных в Испании детей без сопровождения взрослых превышает 3300 человек. При этом остаются неучтёнными дети и подростки, которые нелегально пересекли сухопутную границу с Марокко и оказались на территории Сеуты и Мелильи. Ещё 825 детей считаются пропавшими без вести.

По статистике, в 95% случаев дети-нелегалы – мальчики, 58% из них – уроженцы Марокко или Алжира. В неправительственной организации Save the Children подсчитали, что после того, как были перекрыты пути нелегальной миграции из восточного и центрального Средиземноморья (преимущественно из Турции и Ливии), всё больше детей стало прибывать из Кот-д'Ивуар (10% от общего числа нелегалов) и Гвинеи (5%). По результатам опроса, проведённого в 2015-2016 годах, основной причиной, подтолкнувшей детей к рискованному путешествию в Европу, было наличие родственников в одной из стран ЕС.